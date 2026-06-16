開幕前にマイナー契約で加入…故障者に伴いメジャー契約を勝ち取った

【MLB】ドジャース 4ー3 レイズ（日本時間16日・ロサンゼルス）

ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地レイズ戦に4-3で逆転勝利を収めた。勝利から約25分後、LAメディアが“ある選手”の動向について一斉速報している。

試合後、会見に臨んだデーブ・ロバーツ監督はサンディアゴ・エスピナル内野手について言及した。「私たちはトミー（・エドマン）を昇格させ、エスピナルをDFAする。エスピーはグレートな活躍をしてくれたが、フィットの部分だ」と説明した。

今季マイナー契約でドジャースに入団した万能内野手は、エドマンらの故障に伴ってメジャー契約を勝ち取った。しかし、エンリケ・ヘルナンデス内野手の昇格に伴い、5月25日（同26日）に40人枠を外れるDFAに。しかし、E・ヘルナンデスが再び故障したこともあり、メジャー契約を結んでいた。

しかし、開幕前からチームを離れていたエドマンがいよいよ戦線復帰。再び枠の問題でエスピナルが外れることになった。地元メディア「ドジャー・ネーション」は「【BREAKING】ドジャースがエスピナルを再びDFAにすることが分かった。ロバーツ監督が先ほど明らかにしたもので、明日エドマンが戦線復帰するのに伴い、正式に手続きが行われる」と速報すれば、地元紙「カリフォルニア・ポスト」のジャック・ハリス記者も「ロバーツ監督が、明日エドマンが戦線復帰するのに伴い、エスピナルをDFAにすると明かした」と伝えた。

ドジャース専門メディア「ドジャー・ブルー」や「ジ・アスレチック」のドジャース番、ケイティ・ウー記者も同じように速報し、今回の措置に驚きを持って伝えていた。エスピナルは今季36試合出場で打率.268、1本塁打7打点、OPS.651だった。（Full-Count編集部）