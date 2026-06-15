Nakamura Hakが6月13日(土)に配信した＜2nd Online-Live 「境界」＞のアーカイヴ映像が公開された。Nakamura Hakのシンボリックなビジュアルを一手に担ってきたのは、本人が敬愛するアーティストのビジュアルを数多く手掛けているYKBX。＜2nd Online-Live 「境界」＞も、そのYKBXがクリエイティヴ・ディレクターとしてコンセプトを設計したものだ。 5月末に行われた初のオンラインライブは、地上約200メートルにある「TOKYO NODE H