Nakamura Hakが6月13日(土)に配信した＜2nd Online-Live 「境界」＞のアーカイヴ映像が公開された。

Nakamura Hakのシンボリックなビジュアルを一手に担ってきたのは、本人が敬愛するアーティストのビジュアルを数多く手掛けているYKBX。＜2nd Online-Live 「境界」＞も、そのYKBXがクリエイティヴ・ディレクターとしてコンセプトを設計したものだ。

5月末に行われた初のオンラインライブは、地上約200メートルにある「TOKYO NODE HALL」から音響や照明を可能な限り排したストイックな演出で生配信されたが、今回は一転し、四方を巨大なLEDに囲まれた都内某地下にあるスタジオ『BLACKBOX³』で事前収録した映像を配信。

VJのオーガナイズと映像プロデュースは、世界的アーティストとのコラボレーションなどで国内外から高い評価を得ているBRDG。いんなみ、JACKSON kaki、ソガベユウキ、yukako（Hello1103）らが参加し、YKBXが設計した「白い闇」と「希望としての黒」を基調とした美しくも深刻な映像を駆使し、Nakamura Hakの生演奏と深く激しく競演した。

なお、今回のオンラインライブ終演直後には、YKBKをクリエイティヴ・ディレクターに迎え、通常のファンクラブとは志向の異なる最深層クラブを標榜する「NOT A LOT」が開設され、オリジナルのアパレルラインも始動。

オンラインクラブ「NOT A LOT」は、Nakamura Hak × YKBKによるビジュアル作品を発表していくギャラリーであると同時に、その作品を起点としたファンによる議論や考察が発生していくコミュニティとして機能。

会員に向けた限定イベント開催や完全受注生産のアパレル販売なども展開されていく。

現時点で、年内に会員限定オンラインライブを２度開催することが発表された他、12ヶ月プランの入会特典として、YKBXデザインのTシャツ「NOT A LOT #000（デザイン画像アリ）」を先着300名にプレゼントする入会キャンペーンもスタートしている。

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〈白と黒の在り方を示した「境界」のコンセプト〉

テーマ：削除と発光

白は、清潔さでも救済でもなく、黒が消された痕跡として存在する。

光は、希望でありながら、露出でもあり、

影は、必ずしも恐れの象りではなく、個性の保存領域でもある。

社会という光の中で、人は、削られ、整えられ、役割化される。

例えば、会社員としての名前、表情、態度、所属_

そうして “適切に処理された存在” は、均質な白へと近づいていく。

だが、削除されたはずの黒は消えていない。

感情、衝動、孤独、違和感、怒り、夢、歌_

それらは夜になると、ノイズのように浮かび上がる。

このライブは、その “削除されなかった残響” かも知れない。

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◾️1st Single CD「ただ美しい呪い」

2026年6月10日(水)リリース

CTCM-65137 / \1,320(税込)

EC：https://maximum10.lnk.to/NakamuraHak_001

全曲試聴映像：https://youtu.be/KFxDFvnJ2ew 〈収録内容〉

1.ただ美しい呪い / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」エンディングテーマ

2.夜に浮かぶ / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」第３・５話 エンディングテーマ

3.光り / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」第８話 エンディングテーマ

4.ただ美しい呪い - Anime ver.

5.夜に浮かぶ - Anime ver.

6.光り - Anime ver. 〈先行デジタル配信〉

Debut Digital SG「ただ美しい呪い」配信中

Streaming/DL：https://maximum10.lnk.to/nakamurahak_str_tadautsukushiinoroi

Music Video（Anime ver.）：https://youtu.be/OXeF_qXb3do 2nd Digital SG「夜に浮かぶ」配信中

Streaming/DL：https://maximum10.lnk.to/nakamurahak_str_yoruniukabu

Music Video（Anime ver.）：https://youtu.be/ppq5i9HAHfE 「光り」Music Video 公開中（サブスク含めデジタル音楽配信はしておりません）

Music Video（Anime ver.）：https://youtu.be/K-a399qldGI

◾️＜2nd Online-Live「境界」＞

2026年6月13日（土）24:00 配信スタート

※ 無料オンラインLIVE / YouTubeにて

配信リンク：https://youtube.com/live/Gxi5V7KdTMo 1st Online-Liveのアーカイヴ映像を無料公開中

https://youtu.be/as5e9wWVsNM

◾️＜Plugless（Out-store）Live Tour「異端」＞

2026年9月13日(日)【東京/下北沢】DY CUBE

2026年10月18日(日)【京都】音まかす

2026年10月25日(日)【愛知/名古屋】RAD mini

2026年11月1日(日)【北海道/札幌】Space Art Studio

2026年11月8日(日)【新潟】WOODY

2026年11月15日(日)【宮城/仙台】BARTAKE

2026年11月29日(日)【大阪】雲州堂

2026年12月13日(日)【岡山】表町シェルター

2026年12月20日(日)【香川/高松】RUFFHOUSE

2027年1月17日(日)【福岡】public space 四次元

2027年1月24日(日)【島根/松江】MUSIC BAR Birthday

2027年1月31日(日)【東京/下北沢】WAVER 全公演 17:30 開場 / 18:00 開演

CD「白は夢」の購入者は無料入場できるアウトストア・ライブ

※ 各会場、定員に達し次第〆切 / 先着申し込み順

※ 申込方法などの詳細は、CDの封入チラシに記載