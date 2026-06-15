シリーズ「時を越えて」です。おととし7月の豪雨で地区全体が浸水し、集団移転に向けた準備が進む戸沢村蔵岡地区。被災からまもなく2年、多くが地区を離れて生活しながらも、共に前を向く住民たちの姿を追いました。5月下旬、戸沢村蔵岡地区は田植えのシーズンを迎えました。この日、田植えを行っていたのは、地区で長年稲作を続ける横山博さん（67）。ことしは合わせて6ヘクタールの田んぼで「つや姫」と「雪若