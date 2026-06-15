6月14日、日本テレビ『シューイチ』にVTRで復帰を果たした中丸雄一。同番組の出演は1年10カ月ぶりで、「約2年ぶりの出演」とテロップがついた状態で登場した中丸は、スーツ姿で謝罪したのだが、その発言が物議を醸している。「中丸さんは《私のちょっと軽率な行動で大変、ご迷惑をおかけしてしまいました》と語りました。この部分、字幕テロップでは《この度は私の軽率な行動で》となっているのですが、明らかに“軽率な行動”の