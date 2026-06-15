6月14日、日本テレビ『シューイチ』にVTRで復帰を果たした中丸雄一。同番組の出演は1年10カ月ぶりで、「約2年ぶりの出演」とテロップがついた状態で登場した中丸は、スーツ姿で謝罪したのだが、その発言が物議を醸している。

「中丸さんは《私のちょっと軽率な行動で大変、ご迷惑をおかけしてしまいました》と語りました。この部分、字幕テロップでは《この度は私の軽率な行動で》となっているのですが、明らかに“軽率な行動”の前に“ちょっと”と発言してしまっていたため、SNSで“ちょっと、とは何だ”と不倫を軽視しているのではないかと指摘されてしまいました」（芸能記者）

Xでは多くのファンが復帰を歓迎しているのだが、この“ちょっと”が引っかかって納得が行かない人もいるようだ。

《いつも、軽率 ちょっと軽率な、って、何だよ》

《もう二度と出てこないで欲しいし、よにのにも出ないで欲しい。引退してくださいお願いします》

《目が泳いでいて、とても反省したように見えない。あんなことしておきながら「また改めて頑張りますのでよろしくお願いします」だと》

VTR出演だっただけに、撮り直すことも可能だったはずだが、番組はそのまま放送しテロップで処理することを選んだ。

「中丸さんは2024年1月に『シューイチ』で出会った元日テレアナの笹崎里菜さんと結婚。同年の8月に女子大生との“アパ密会”を報じられ無期限謹慎となりました。2025年1月3日に復帰のアナウンスが出ましたが、大きな動きがないまま3月31日、所属していたKAT-TUNがファンクラブ会員向けのライブ配信『Thanks to Hyphen 2025』を行って解散。4月1日に個人ファンクラブを開設し、約3カ月後の6月24日に放送された特番『人生で1番長かった日』（日本テレビ系）にVTR出演して地上波復帰を果たしました。続けて29日にMXテレビの『キッズが見てる！もしもタレントじゃなかったら』に登場し、その流れなのか10月1日からは同局『5時に夢中!』の水曜コメンテーターに就任しました。そして今回、ようやく騒動前のレギュラー番組に復帰したのです」（前出・記者）

妻が元社員である日テレがレギュラー復帰を認めたということは、禊は済んだということなのだろう。しかし、復帰一発目の謝罪から言葉選びに失敗したのは不安材料。もう一度、気を引き締めてもらいたいところだ。