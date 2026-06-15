ハーモニーランドがエンタメリゾート構想を発表して半年。運営会社は周辺の土地の取得を進めていて、現在のおよそ3.8倍の広さで開発できるようになったなど、計画の進捗を発表しました。 【写真を見る】ハーモニーランドのリゾート構想キティキャッスル開園35年で初の大改装へ大分 （サンリオエンターテイメント・小巻亜矢社長）「いったいどのくらいの規模の土地でリゾー