【モデルプレス＝2026/06/15】歌手でタレントの中川翔子が6月14日、自身のInstagramを更新。息子たちのお揃いの服の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】双子出産の41歳タレント、お揃いドラえもんコーデでシンクロポーズの双子息子◆中川翔子、双子のシンクロポーズを公開中川は「ドラえもんふたご ふたりでシンクロポーズ」とつづり、写真を投稿。お揃いのドラえもんの服を着た双子が、中川に抱かれ、つま先を片手で掴んで