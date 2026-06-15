公立学校の教師不足が深刻化している。名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授で、学校問題を研究する内田良さんは「長時間労働や残業代ゼロなどの労働環境に注意が向きがちだが、教師不足の原因はそれだけではない」という――。写真＝iStock.com／coffeekai※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／coffeekai■「教師不足」は2021年度の1.9倍に今年3月、最新の「教師不足」の調査結果が、文部科学省から発表された。2025年5月