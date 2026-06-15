15日朝、山形市でクマ1頭が目撃されました。15日午前7時35分ごろ、山形市菅沢の雑木林で斜面を移動するクマ1頭が目撃されました。体長は約1メートルの成獣とみられています。住宅地に近く、山形市は注意を呼びかけています。