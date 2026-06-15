復活を目指すドイツ代表が最高のスタートを切った。FIFAワールドカップ2026・グループE第1節が14日に行われ、ドイツ代表はキュラソー代表と対戦した。開始早々の6分にフェリックス・ヌメチャのコントロールショットで先制後、21分に失点するもそこから怒涛のゴールラッシュを披露。ニコ・シュロッターベック、カイ・ハヴァーツ、ジャマル・ムシアラ、ナサニエル・ブラウン、デニズ・ウンダヴが次々とネットを揺らし、7−1で快