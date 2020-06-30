竹俣紅は1998年6月27日生まれ、東京都出身の棋士。
Sportiva
アナたちは水面下でフリー転身を画策していると見られる、と芸能プロ関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
「ネット上で拡散されている画像について」として文書を投稿
スポーツ報知
次々と別の病気に感染する「感染症ドミノ」が起きやすいという
FNNプライムオンライン
ファースト写真集で美しいバストラインなどを大胆に披露していたと放送作家
週プレNEWS
現在、SNSの使い方も厳しく指導されていると、とテレビ局関係者
東スポWEB
3月31日をもって所属事務所を退所することを発表
将棋愛好家の遠藤龍之介社長に指南したのではとの噂もあるとフジの幹部
デイリー新潮
12月某日、FLASHがその後の進展について本人を直撃した
Smart FLASH
司会のさまぁ〜ずがイジるなど、随所にデート報道の「余波」を感じさせた
ナリナリドットコム
カズレーザーは過去に「抱いてもいい女性」としてTVで竹俣を挙げていたそう
J-CASTニュース
早大卒業後は、フジテレビに女子アナとして入社することが内定しているそう
2人はワインバーで話したり、ウィンドウショッピングをしたりしていたそう