竹俣紅

竹俣紅は1998年6月27日生まれ、東京都出身の棋士。

2026年6月14日

2025年2月17日

2025年1月21日

2024年12月2日

2021年6月20日

2021年5月27日

2021年3月29日

2021年1月5日

2020年12月30日

2020年8月18日

2020年6月30日