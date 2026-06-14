日本代表は13日、FIFAワールドカップ2026 オランダ代表戦に向け、会場のダラススタジアム（アメリカ）でスタジアムファミリアライゼーションを行った。スタジアムファミリアライゼーションとは、いわゆる試合会場の下見のこと。試合前日の公式練習を同スタジアムで行うことができないため、日本代表は午前の練習後にバスでスタジアムに移動。選手たちはピッチコンディションやボールのはね方をチェック。収容人数70,649人の巨