俳優の藤原竜也が主演を務める映画『カイジ 人生リベンジゲーム』が2027年1月29日に公開されることが発表された。2020年公開の『カイジ ファイナルゲーム』以来、7年ぶりとなるシリーズ4作目だ。【写真】「老いはどこにおいてきた？」と話題の藤原竜也藤原竜也の衰えなさに驚きの声人気漫画『カイジ』を原作とする実写映画シリーズは、これまで3作品が公開。新作では、原作でも人気の高いキャラクターの兵藤和也が登場し、カイ