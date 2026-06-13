『まいにちドイツ語』では、2026年4月号から新連載「ドリル形式でサクサク進める！ 場面で学ぶドイツ語の基礎」がスタート。ドイツ語初心者を対象に、基礎の基礎からドイツ語の文法を理解することを目的としています。 今回は、2026年6月号掲載の問題から一部抜粋します。 6月号趣味についてwir「私たち」とihr「君たち」に対する動詞の現在形 【解説】 複数の主語「私たち」wirと「君たち」ihr に対する動詞