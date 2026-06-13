この記事をまとめると ■GR GTでロングノーズ&ショートデッキスタイルが再注目された ■大排気量エンジンが伸びやかさを生んだ ■時代を超えて愛される名車たちの共通した魅力となっている GR GTが呼び覚ました王道スタイル トヨタが発表するやいなや、一躍大きな話題を呼んだスーパースポーツ「GR GT」は、そのスペックもさることながら、ロングノーズ＆ショートデッキの古典的なスポーツカースタイルの魅力を我々に再確認