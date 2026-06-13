本拠地・ヤンキース戦に「5番・三塁」で出場【MLB】Bジェイズ ー ヤンキース（日本時間13日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は12日（日本時間13日）、本拠地・ヤンキース戦に「5番・三塁」で先発出場し、初回の第1打席で9試合ぶりの14号を放った。3階席に飛び込む特大の一発に、ロジャースセンターも騒然とした。衝撃のアーチが生まれた。初回、1点を先制してなお2死二塁の好機で打席が回ると、左腕ウェザーズがカ