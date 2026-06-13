タビナス・ジェファーソンが小川航基の一面を語ったかつて川崎フロンターレ、水戸ホーリーホックなどに所属したフィリピン代表DFタビナス・ジェファーソンが、「FOOTBALL ZONE」の取材に応じた。北中米ワールドカップ（W杯）に臨む森保ジャパンのメンバーに選出されたオランダ1部NECナイメヘンFW小川航基は、タビナスの出身校である桐光学園高の1学年先輩で、共闘した間柄だ。フィリピン代表DFが日本代表ストライカーの知られざ