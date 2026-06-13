全48席の傍聴席からはすすり泣きが聞こえ、法壇では裁判員が目元をハンカチで拭っている。6月8日午前、北海道・旭川地裁の法廷は涙に包まれていた。

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旭川市にある渓谷「神居古潭（かむいこたん）」の神居大橋で一昨年4月、留萌（るもい）市の女子高生（17）＝当時＝を落下させて殺害した罪などに問われた内田梨瑚（りこ）被告（23）の論告求刑公判。検察側は有期刑の上限である懲役27年を求刑したが、

「検察側の論告に先立ち、被害者遺族の意見陳述が行われました」

と、社会部記者が言う。

「母親が代理人弁護士を通じて“何を思えばこんなに卑劣で残忍なことができるのか”と、厳罰を望む気持ちもあると訴えました。続いて父親が被害者への思いを語った上で、“どうか、どうか、娘の望む判決を下してください”と被告を指さしながら叫び、裁判官に頭を下げたのです」（同）

両親の悲嘆も法廷の涙も内田被告には響かなかったようで、

「終始表情を変えずに一点を見つめ続けていました。計8回の審理のほとんどがこの態度で、検察側が求刑した際も無表情でした。しかし唯一、感情の揺れがうかがえた機会があります。自身の母親が証人尋問のため出廷したとき、彼女は涙ぐみ、ティッシュではなをかんだ。その音は法廷に響き渡りました」（同）

母親は、被告の幼少期の思い出や中高生時代のいじめ、喫煙といった不良行為について率直に振り返り、

「梨瑚の証言を信じている」

北海道留萌市の女子高校生の遺体が見つかった事件で、前日に初めて出会ったとみられている内田梨瑚被告（本人のTikTokより）

そう口にしたのだった。

大麻やコカインの売人まで

証言は、結論として“殺意はなく、女子高生を橋から落下させてもいない”と、殺人を否認するものだ。

「母親だから、信じるとの主張は理解できますが……」

内田家と付き合いのある女性がため息交じりに話す。

「はっきり言うと、母親は、梨瑚を甘やかし過ぎました。彼女が小さい頃はバーベキューをしたりして仲が良い家族に見えました。でも彼女が大きくなるにつれ、明らかに放任していた」（同）

それには家庭の事情もある、と明かす。

「父親は実家近くで建設関係の会社を営んでいて、冬は雪のない地域へと仕事に出かけることが多い。母親は以前、化粧品販売会社で働き、飲食店を手伝うこともありました。梨瑚は高校を出て、親戚の建設関係の会社で作業員をしたり、化粧品販売や飲食店の仕事を転々としてね。仕事をしようとはしていたんです」（同）

事件の数年前からは、

「旭川の繁華街『さんろく街』で飲み歩き、地元の反社会的勢力と交流するようになった。家にも帰らず金銭トラブルを起こし、大麻やコカインの売人までやっていたんです。母親はそうした状況を把握しながら、そのままにしていた。実家はさんろく街から車で十数分。母親は首に縄をつけてでも連れ帰るべきでした」（同）

だが、さんろく街の飲食店で働く男性によると、

「梨瑚のお母さんはいま、50代前半かな。明るくて本当に優しい人。太陽みたいな人です。お父さんもお兄さんも気さくな方で、三人とも、人が困っていたら力になってくれる。事件は家庭のせいなんかじゃありません。素行の悪い警察官たちともツルんで、金遣いが荒くなっていった梨瑚自身が悪いんです」

「大人になり切れず」

事件後、粛々と仕事を続けている父親は、

「すいません。何も話すことはないんで」

内田被告と面会を重ねてきた母親は法廷で娘について、

「自分の欲求のために周りを振り回して、間違った行動を取った。大人になり切れず、未熟で正しい判断ができなかったと思います」

と子育ての後悔をにじませた。

最愛の子を失った遺族にとって内田家の事情など、ましてや、母親が娘の証言を信じようと信じまいと、無意味でしかないが……。

「週刊新潮」2026年6月18日号 掲載