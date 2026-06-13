北中米ワールドカップのグループリーグ初戦・オランダ戦を2日後に控えた日本代表は、アメリカ・ナッシュビルのベースキャンプ施設で調整をした。新キャプテンのDF板倉滉(アヤックス)は「もう初戦が近いので、そこに向けての雰囲気作りはもう一段階、一体感を作れる。そこは意識してやっている」と振り返った。前日朝に前キャプテンMF遠藤航が怪我のために離脱。新キャプテンに任命された板倉がチームを率いることになった。こ