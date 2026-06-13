ガーナ代表MFトーマス・パーティがカナダへの入国が認められなかったため、トロントで行われる北中米ワールドカップ初戦のパナマ代表戦を欠場するようだ。『アスレティック』のダン・シェルドン氏や『スカイ・スポーツ』が伝えている。ビジャレアルに所属しているパーティだが、アーセナルに所属していた2021年から2022年の期間における強姦罪5件と性的暴行罪1件の疑いでロンドン警察に起訴されている。今年2月には新たに2件の