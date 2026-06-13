【Amazon：DEERC ラジコン】 セール期間：6月13日～6月14日23時59分 AmazonにてDEERCのラジコンが特別価格で販売されている。期間は6月14日23時59分まで。 対象商品には、1/18スケールの4WDオフロードカーや、最高25km/h・150m遠隔操作が可能なボート、本体全7色のライトモード切替ができるヘリコプターなど、ラジコン各種がラインナップさ