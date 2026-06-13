AmazonにてDEERCのラジコンが特別価格で販売されている。期間は6月14日23時59分まで。

対象商品には、1/18スケールの4WDオフロードカーや、最高25km/h・150m遠隔操作が可能なボート、本体全7色のライトモード切替ができるヘリコプターなど、ラジコン各種がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

DEERC ラジコンカー オフロード 4WD 1/18スケール

本商品は、1/18スケールの4WDのオフロードラジコンカー。最大45°の急斜面を安定登坂できる。本格的なオフロード走行が楽しめるラジコンカーとなっている。

また、2.4GHzフルプロポで低速から高速まで思いのまま操作できる。前後LEDは4モード切替で夜間走行も楽しめる。トルク1.2kgの9gサーボと路面追従性の高い加棉タイヤで、どんな悪路でも正確な操舵をキープする。USB充電（約60分フル充電）で約40分間の連続操作が可能。

DEERC ラジコン ヘリコプター 7色ライト

本体のライトモードを全7色に切り替えられるラジコンヘリコプター。離着陸を自動でできるため、初心者にも適している。また、気圧センサーによる高度維持機能搭載でホバリングを簡単に行なえる。さらに、2段階スピード切替も可能。2.4Ghz無線に対応。

モジュール化バッテリーが2個付属し、最大24分間の飛行が楽しめる。衝撃保護機能と低電圧アラームを搭載。プロペラがブロックされると、自動的に電源がオフになり、本体のバッテリーが切れるとLEDが点滅する。

DEERC ラジコンボート 船 高速 25km/h

競技用高速モーターを搭載し、最大速度25km/hを実現するラジコンボート。水上スピードレースに最適な性能で、迫力ある走りが楽しめる。2.4GHzリモコンは最大150mの遠距離操作が可能で、複数台同時使用でも干渉しない。

また万が一転覆しても、ボートが自動的に元の姿勢に戻る「自動復元機能」を搭載。初心者でも安心して操作でき、水面でのトラブルを軽減する。

内蔵LEDライトが夜間走行を華やかに演出。さらに「デモモード」で8の字自動航行を実行できる。2段階速度切り替えで、スキルに合わせた走りが可能。

バッテリー残量が少なくなるとコントローラーが音でお知らせする。速やかに回収できるため、突然の電源切れによるボート紛失を防げる。