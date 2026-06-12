夏の定番アイテムのTシャツですが、大人世代は少しラフに見えすぎるシーンも。そんなときに頼れる、ユニクロの「UVカットクルーネックセーター」のサイズ選びや、3つの着こなしアイデアを紹介します。教えてくれるのは、インスタグラムで大人に似合うシンプルコーディネートを発信するなつきさん（50代）です。Tシャツよりキレイめに仕上がる名品トップス夏はTシャツを着る機会が増えますが、合わせ方によってはカジュアルに見えす