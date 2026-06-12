6月10日放送の『まいにち大喜利＆賞レース』（テレビ朝日系）で、「キングオブコント」王者のラブレターズ・溜口佑太朗が披露したエピソードが物議を醸している。「溜口さんは自身の1歳の子どもと公園で遊んでいた際、某高校の野球部のユニフォーム姿で加熱式たばこ『IQOS』を吸う2人の男性を目撃。ユニフォームから高校を特定し、学校に電話したというのです」（スポーツ紙記者）溜口は「そちらの学校の生徒さんがアイコスを