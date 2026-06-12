【平行スジ彫りグリップ専用スペーサーセット】 6月 発売予定 価格：1,408円 ウェーブは、プラモ工具「平行スジ彫りグリップ専用スペーサーセット」を6月に発売する。価格は1,408円。 本商品は別売りの「HGマイクロチゼル専用 平行スジ彫りグリップ」に対応したスペーサーセット。本製品を装着することでいつでも同じ幅（距離）にス