「HGマイクロチゼル専用 平行スジ彫りグリップ」に対応したスペーサーセットが6月に発売
【平行スジ彫りグリップ専用スペーサーセット】 6月 発売予定 価格：1,408円
(C) WAVE CORPORATION
ウェーブは、プラモ工具「平行スジ彫りグリップ専用スペーサーセット」を6月に発売する。価格は1,408円。
本商品は別売りの「HGマイクロチゼル専用 平行スジ彫りグリップ」に対応したスペーサーセット。本製品を装着することでいつでも同じ幅（距離）にスジ彫りができ、作業を中断・再開する際も便利なツールとなっている。
スペーサー同士を組み合わせて、最大7.0ｍｍまで調節できる。各スペーサーの表面に厚みを刻印され、側面には滑り止め加工が施されている。
【新製品情報】平行スジ彫りグリップにぴったり！いつでも同じ幅に調節可能。平行スジ彫りグリップ専用スペーサーセット製品ページ公開しました！2026年6月発売予定です。#ウェーブ- 株式会社ウェーブ (@wave_corp) June 12, 2026
【製品詳細はこちら→】https://t.co/6sI5wHKHFy 【直営店ビージェイで予約→】https://t.co/AeteJRw9XW pic.twitter.com/oSSVkePU2e
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