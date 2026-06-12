【平行スジ彫りグリップ専用スペーサーセット】 6月 発売予定 価格：1,408円

ウェーブは、プラモ工具「平行スジ彫りグリップ専用スペーサーセット」を6月に発売する。価格は1,408円。

本商品は別売りの「HGマイクロチゼル専用 平行スジ彫りグリップ」に対応したスペーサーセット。本製品を装着することでいつでも同じ幅（距離）にスジ彫りができ、作業を中断・再開する際も便利なツールとなっている。

スペーサー同士を組み合わせて、最大7.0ｍｍまで調節できる。各スペーサーの表面に厚みを刻印され、側面には滑り止め加工が施されている。

(C) WAVE CORPORATION

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※説明用の写真に使用している本製品以外の工具・材料・部品などは含まれておりません。