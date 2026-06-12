【モデルプレス＝2026/06/12】2026年9月26日、幕張メッセ1〜3ホールにて開催されるファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 AUTUMN/WINTER」より、追加出演者が発表された。【写真】NCT WISHのホワイトスーツ姿◆「ガルアワ」NCT WISHら出演決定アーティストには、若々しくフレッシュな魅力でグローバル音楽市場から注目を浴びているNCT WISHの出演が決定。NCT WISHのキャッチフレーズ、「WISH for Our WISH」には、