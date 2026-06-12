鈴鹿央士・野村康太ら「ガルアワ」追加出演者発表 NCT WISHが2年ぶり登場でパフォーマンス披露【Rakuten GirlsAward 2026 A/W】
【モデルプレス＝2026/06/12】2026年9月26日、幕張メッセ1〜3ホールにて開催されるファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 AUTUMN/WINTER」より、追加出演者が発表された。
【写真】NCT WISHのホワイトスーツ姿
アーティストには、若々しくフレッシュな魅力でグローバル音楽市場から注目を浴びているNCT WISHの出演が決定。NCT WISHのキャッチフレーズ、「WISH for Our WISH」には、「音楽と愛で、すべての人々の願いと夢を応援し、共に叶えていく」という意味が込められている。メンバーは、SION（シオン）、RIKU（リク）、YUSHI（ユウシ）、JAEHEE（ジェヒ）、RYO（リョウ）、SAKUYA（サクヤ）の6人で構成され、2024年2月21日に「SMTOWN LIVE 2024 SMCU PALACE ＠TOKYO」にてNCT WISHとしてグローバルデビューを果たした。
デビュー発表後、韓国ではデビューからわずか8日で音楽番組1位を獲得するなど目覚ましい記録を更新し続けており、日本でリリースしたシングル『WISH』、『Songbird』、ミニアルバム『WISHLIST』はいずれもゴールドディスク認定を受け、2025年に発表した韓国ミニアルバム『poppop』、『COLOR』に続き、2026年の韓国1stフルアルバム『Ode to Love』で3作連続ミリオンセラーを記録。2026年7月15日にはJapan Double A-Side Single『YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL』の発売が予定されている。NCT WISHにインスパイアされた「ウィッシュコア」という現象も生まれるなど、若者のトレンドを牽引する「Z世代のアイコン」として熱い支持を集めるNCT WISHが2024年以来、2年ぶりの出演を果たし、ライブパフォーマンスを繰り広げる。
また、今年創刊40周年となるMEN’S NON-NOスペシャルステージが決定。Netflixシリーズで6月11日に世界独占配信がスタートした、韓国大人気ウェブトゥーンの実写化『喧嘩独学』の主演を務める鈴鹿央士、モデルや俳優として活躍し、先月自身初となる台北ファンミーティングを開催するなどの人気を誇る豊田裕大、8月公開予定の映画『ブルーロック』への出演や、ニッポン放送が制作するポッドキャスト新番組『野村康太のオールナイトニッポンPODCAST』がスタートするなど今注目を浴びている野村康太ら専属モデルが集結する。また、創刊40周年のアニバーサリーイヤーの「第41回メンズノンノモデルオーディション」の合格者もこのステージで発表される。
ランウェイを彩るモデルには、バラエティ番組やCMに引っ張りだこな中、「新たな挑戦」と題し地元・青森でまちおこしプロジェクトのプロデュースを発表した王林、雑誌『non-no』の専属モデルを務め、女優としても数々の作品に出演する香音、櫻坂46卒業後、昨年2025年8月に「yousti」としてソロデビューし、今年3月に待望の1st Single『Game of Life』をリリースした小林由依、映画『アギト−超能力戦争−』で映画初出演にしてヒロインに抜擢されるなど活躍の幅を広げるゆうちゃみらが決定した。（modelpress編集部）
［日時］2026年9月26日（土）開場13：00／開演14：30（予定）
［会場］幕張メッセ1〜3ホール （住所：千葉県千葉市美浜区中瀬2−1）
［出演者］有坂心花／稲垣来泉／王林／大友花恋／梶原叶渚／加藤栞／香音／川口ゆりな／黒瀬ひな／小林由依／小室安未／雑賀サクラ／佐藤和奏／鈴木ゆうか／田鍋梨々花／鶴嶋乃愛／トラウデン直美／なえなの／那須ほほみ／西川愛莉／生見愛瑠／土方エミリ／ブリッジマン遊七／森日菜美／ゆうちゃみ／他
＜MEN’S NON-NO MODEL＞
中田圭祐／中川大輔／鈴木仁／鈴鹿央士／豊田裕大／高橋璃央／小方蒼介／栄莉弥／鈴々木響／郄橋大翔／野村康太／四坂亮翔／松井大奈／海谷遠音／石川愛大／嵐翔真／籠宮壮太朗／松岡光／郄橋紅輝／他
＜GUEST＞※五十音順
小川史記（BUDDiiS）／志賀李玖／もーりーしゅーと／他
＜ARTIST＞※五十音順
NCT WISH／ONE N' ONLY／他
＜MC＞
山里亮太（南海キャンディーズ）／森香澄／他
【Not Sponsored 記事】
【写真】NCT WISHのホワイトスーツ姿
◆「ガルアワ」NCT WISHら出演決定
アーティストには、若々しくフレッシュな魅力でグローバル音楽市場から注目を浴びているNCT WISHの出演が決定。NCT WISHのキャッチフレーズ、「WISH for Our WISH」には、「音楽と愛で、すべての人々の願いと夢を応援し、共に叶えていく」という意味が込められている。メンバーは、SION（シオン）、RIKU（リク）、YUSHI（ユウシ）、JAEHEE（ジェヒ）、RYO（リョウ）、SAKUYA（サクヤ）の6人で構成され、2024年2月21日に「SMTOWN LIVE 2024 SMCU PALACE ＠TOKYO」にてNCT WISHとしてグローバルデビューを果たした。
また、今年創刊40周年となるMEN’S NON-NOスペシャルステージが決定。Netflixシリーズで6月11日に世界独占配信がスタートした、韓国大人気ウェブトゥーンの実写化『喧嘩独学』の主演を務める鈴鹿央士、モデルや俳優として活躍し、先月自身初となる台北ファンミーティングを開催するなどの人気を誇る豊田裕大、8月公開予定の映画『ブルーロック』への出演や、ニッポン放送が制作するポッドキャスト新番組『野村康太のオールナイトニッポンPODCAST』がスタートするなど今注目を浴びている野村康太ら専属モデルが集結する。また、創刊40周年のアニバーサリーイヤーの「第41回メンズノンノモデルオーディション」の合格者もこのステージで発表される。
ランウェイを彩るモデルには、バラエティ番組やCMに引っ張りだこな中、「新たな挑戦」と題し地元・青森でまちおこしプロジェクトのプロデュースを発表した王林、雑誌『non-no』の専属モデルを務め、女優としても数々の作品に出演する香音、櫻坂46卒業後、昨年2025年8月に「yousti」としてソロデビューし、今年3月に待望の1st Single『Game of Life』をリリースした小林由依、映画『アギト−超能力戦争−』で映画初出演にしてヒロインに抜擢されるなど活躍の幅を広げるゆうちゃみらが決定した。（modelpress編集部）
◆Rakuten GirlsAward 2026 AUTUMN／WINTER 開催概要
［日時］2026年9月26日（土）開場13：00／開演14：30（予定）
［会場］幕張メッセ1〜3ホール （住所：千葉県千葉市美浜区中瀬2−1）
［出演者］有坂心花／稲垣来泉／王林／大友花恋／梶原叶渚／加藤栞／香音／川口ゆりな／黒瀬ひな／小林由依／小室安未／雑賀サクラ／佐藤和奏／鈴木ゆうか／田鍋梨々花／鶴嶋乃愛／トラウデン直美／なえなの／那須ほほみ／西川愛莉／生見愛瑠／土方エミリ／ブリッジマン遊七／森日菜美／ゆうちゃみ／他
＜MEN’S NON-NO MODEL＞
中田圭祐／中川大輔／鈴木仁／鈴鹿央士／豊田裕大／高橋璃央／小方蒼介／栄莉弥／鈴々木響／郄橋大翔／野村康太／四坂亮翔／松井大奈／海谷遠音／石川愛大／嵐翔真／籠宮壮太朗／松岡光／郄橋紅輝／他
＜GUEST＞※五十音順
小川史記（BUDDiiS）／志賀李玖／もーりーしゅーと／他
＜ARTIST＞※五十音順
NCT WISH／ONE N' ONLY／他
＜MC＞
山里亮太（南海キャンディーズ）／森香澄／他
【Not Sponsored 記事】