１２日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４９１．１２ポイント（２．０３％）高の２４７４０．４１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１６７．２５ポイント（２．０４％）高の８３８４．３３ポイントと８日ぶりに反発した。売買代金は１５６７億８８０万香港ドルとなっている（１１日前場は１５５９億７３７０万香港ドル）。米イラン戦闘終結期待が投資家心