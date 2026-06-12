神奈川県相模原市の河川敷で元交際相手の女子高校生を殺害した疑いで19歳の男が逮捕された事件で、男が「復縁しようとしたが断られたので犯行に及んだ」という趣旨の話していることがわかった。自称・塗装工の19歳の男はおととい夜、相模原市南区の相模川の河川敷で女子高校生の首を絞めて殺害した疑いで逮捕され、けさ送検された。男と殺害された女子高校生は以前、交際関係にあり「複数回にわたり復縁を迫っていたが断られていた