「マツダ2」の新車はまだ買えるのはあとわずか！しかも短納期マツダのコンパクトカー「MAZDA2（以下、マツダ2）」が2026年8月で生産終了します。残すところ2か月。現在のユーザーの反響など、首都圏のマツダディーラーに問い合わせてみました。1996年8月、マツダからコンパクトカー「デミオ」がデビューします。初代デミオは「新ジャンルのワゴン」としてデビュー後、人気を博し、月間1万台以上売れたこともあるヒット作と