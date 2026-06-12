ママ友や職場の人とLINEを交換したあと、「連絡をしてもいいのか」と迷った経験はありませんか？学生時代のように気軽に雑談をしていいのか、それとも用事があるときだけにするべきなのか……。距離感がつかめないまま、気疲れするママがいるかもしれません。今回の投稿者さんも、そんな悩みを抱えていました。『ママ友や職場の人と仲よくなりたくてLINEを交換した場合、連絡の頻度はどのくらいですか？』寄せられたコメントから