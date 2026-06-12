【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：50,848.75 △929.97（6/11）NASDAQ：25,809.66 △640.16（6/11） 1.概況 米国市場は主要3指数揃って上昇しました。トランプ米大統領がイランに対する軍事攻撃を中止したほか、和平合意が近いとSNSに投稿したことで原油価格は大幅に下落し株式市場では買いが集まりました。ダウ平均は53ドル高の49,972ドルで取引を開始しました。寄付きがこの日の安値となり、