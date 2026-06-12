「独立前は舞台など、役者業にかなり力を入れていて。独立後、音楽はやりたいなとも思っていて。ただ、自分の活動は音楽活動がメインっていうより、表現の場に音楽がついてくる感じなので。独立後初の音楽をこうして届けられたことは、自分の中では大きな出来事だと思っています」

【写真】中山優馬が「CDデビュー」の思いを込めたミニジュエルキーホルダー

と話すのは、2025年1月末に事務所を退所し、独立した中山優馬。5月20日、独立後初となるシングル『ReTRY』『SPARK』をデジタルリリースしたばかり。

「『ReTRY』は、初めてトータルプロデュース（作・演出・出演）した舞台『ONE MAN'25 -ReTRY-』で初披露した曲。過去の自分にトリップする物語だったんですが、ちょっとミステリアスで、夢の世界に連れていってくれるような。物語の世界観が強い作品だと思います。

一方、『SPARK』はエネルギーの集合体みたいな、すごくパワーあふれる曲です。1月から行ったツアー（『YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR 2026 SPARK』）で披露して、すごく盛り上がりましたね」

まったくアプローチが異なる2曲になった、とニッコリ。また同曲はミニジュエルキーホルダーとしてもリリースされている。中に入ったミニディスクを専用アプリ（『NEMOZ』）に登録することで音楽＆映像が楽しめる。そして読み取った後は、キーホルダーとして利用できる。

「僕はCD世代だから、形として残るものが欲しいと思うタイプ。自分が初めてCDを出せたときの喜びはもちろん覚えているし。今回、年月を経て、また違う形で同じ感動ができました。すごく気に入ってます!」

独立してよかったと思ってます！

独立して、約1年5か月。新たに見えてきたものを尋ねると、

「変わらないような気がしますけどね。もちろん、事務所を辞める前は“独立したらどうなるんだろう？”とも思いましたが、挑戦してみたい気持ちのほうが強かった。独立して、新たに出会った人も多くて。環境にも恵まれたなと思いますし、運を持ってるなとも思います（笑）」

そして、責任感は強くなったという。

「自分の考えが大きな判断を持ち、自らいろいろ動かなきゃいけない部分は多くなったので。例えば、今までは事務所の方が“この作品をやったほうがいいよ”って判断してくれることが多かったんですが、今はそういう会議にも参加して。

だから企画書や台本を読む機会が格段に増えましたし、その上でスケジュールを調整してできるかできないかを決めています。今までやったことがない作業をする時間が増えたし、プライベートと仕事の境目がどんどんなくなってきていますね（笑）」

休日にはYouTube動画の撮影や編集、台本を書くことも多いという。

「でも、やりたいことができているし、やれることも広がっているし。何より、それが楽しいので」

今夏にはいくつかのフェスにも参加、9月には舞台『パレイドリア』も控えている。まだまだ旅の途中ではあるが、あえて質問してみた。独立してよかったと思うか？

「よかったと思ってます! やっぱり好きなように生きていきたいし、自由な仕事の選び方をしたいと思っているので。ファンの人が見たい自分も見せたいし。音楽もイベントも役者業も、全部やっていきたいです!」

「釣り」には……？

独立して、大好きな釣りをたくさんしているのかと思いきや、

「もう1年半行ってないですね」

それは、とんでもなく忙しいってこと？

「いやいや。ほかの遊びはいろいろやって、リフレッシュしていますよ。料理が好きだから、昨日は石鯛をさばいたし。ちょっとでも時間ができたら野球観戦したり、自分でも野球をしたり。競馬場にも行くし、映画を見たり。趣味、多いんですよね」

発売記念全国イベント＆特典会、開催

6/13（土）ららぽーと福岡（※福岡パルコ店）

6/15（月）広島駅南口地下広場（※広島店）

6/20（土）アリオ亀有（※アリオ亀有店）

6/27（土）那覇・某所（後日発表）

6/28（日）ららぽーと立川立飛（※立川立飛店）

※＝イベント対象のタワーレコード店舗

詳細は、中山優馬officialファンクラブ（yuma-nakayama.com/）、タワーレコード（tower.jp/）にて

取材・文／池谷百合子 撮影／吉岡竜紀