東京都渋谷のMIYASHITA PARKに『MIYASHITA PARK presented by 三井不動産』（略称：ミヤスタ）が11日にオープン。同日、オープニングセレモニーが行われた。同企画はJFA（日本サッカー協会）メジャーパートナーである三井不動産が、FIFAワールドカップ2026の開催に合わせ、MIYASHITA PARKを“応援の聖地”として施設全体をサッカースタジアムに見立てた空間として演出、応援企画として展開していく。期間中には日本代表戦の