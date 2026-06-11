お笑い芸人のはなわが、11日放送のNACK5『FAV FOUR』（後8：00）に生出演。同日、元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが2日、肺炎のため死去したことが伝えられたことに言及。冒頭から6分半にわたり、ガッツ石松さんへの感謝を語った。【写真】少しやせて…はなわのライブに登場したガッツ石松さんはなわは番組冒頭「今日の夕方くらいに、とっても悲しい訃報のニュースが届きまして。ガッツ石松さんが天国に旅立ったとい