【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERが、最新デジタルシングル「SUGAR HONEY ICE TEA」のパフォーマンスビデオを公開し。 ■ダイナミックでグルーヴ感のあるダンスラインと、アップグレードされた表現力が融合 映像のなかでBABYMONSTERはブラックとライムグリーンの衣装を着用し、シックでありながらも弾むような魅力で一瞬で視線を奪う。そしてメンバーが堂々とした態度と目