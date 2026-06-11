BABYMONSTER、最新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」パフォーマンスビデオが公開わずか半日で500万回再生突破

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BABYMONSTERが、最新デジタルシングル「SUGAR HONEY ICE TEA」のパフォーマンスビデオを公開し。

■ダイナミックでグルーヴ感のあるダンスラインと、アップグレードされた表現力が融合

映像のなかでBABYMONSTERはブラックとライムグリーンの衣装を着用し、シックでありながらも弾むような魅力で一瞬で視線を奪う。そしてメンバーが堂々とした態度と目線が際立った魅力を発揮するなか、刻々と変化する華やかなカメラワークが没入感を高める。

特にサビの部分は間違いなくハイライトだ。メンバーのダイナミックでグルーヴ感のあるダンスラインと、さらにアップグレードされた表現力が融合し、観る楽しさを提供。軽快なステップと車に乗るようなキッチーな手の動きは、真似しやすい振り付けのポイントとして強い中毒性を残す。

続いて高まるサウンドとともに展開されるパワフルなダンスは、爽快な快感をもたらす。腕と脚を爽快に伸ばしリズムに乗る動きや、舞い散るコンフェティのなかで自由にステージを楽しむメンバーの姿は、楽曲特有の清涼感あふれるエネルギーを最大限に引き出している。

毎回高い完成度でファンの熱い支持を受けてきたYGエンターテイメント独自の振付動画。本作もYouTubeにアップロードされてからわずか半日で500万ビューを大きく超え、急速に再生回数を伸ばしている。

■リリース情報

2026.06.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「SUGAR HONEY ICE TEA」

https://babymonster.lnk.to/SUGARHONEYICETEA_DG

■関連リンク

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/