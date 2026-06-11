11日午後に送検されたのは、大阪市の会社役員・松村真吾容疑者（29）。実在するインフルエンサーになりすまして、情報商材を販売した詐欺の疑いが持たれています。この事件では、松村容疑者と会社の従業員らあわせて41人が一度に逮捕されました。松村容疑者らの逮捕容疑は「スクールを受講すれば高額な収益を生み出せる」などとうたい、大阪府内に住む50代の女性など3人から現金約86万円をだまし取ったというものです。警察はスマ