ファミリーマート（東京都港区）が、アイビーカンパニー（同渋谷区）の紅茶ブランド「Afternoon Tea（アフタヌーンティー）」が監修・開発したスイーツやドリンク全28商品を展開する「アフタヌーンティー」フェアを6月16日に開始します。【えっ！】アフタヌーンティーコラボの新商品ずらり…オレンジピール入りアイス、ロイヤルミルクティーフラッペも豪華！ファミリーマートとアフタヌーンティーは、2019年から継続的にコラボ