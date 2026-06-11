ファミリーマート（東京都港区）が、アイビーカンパニー（同渋谷区）の紅茶ブランド「Afternoon Tea（アフタヌーンティー）」が監修・開発したスイーツやドリンク全28商品を展開する「アフタヌーンティー」フェアを6月16日に開始します。

【えっ！】アフタヌーンティーコラボの新商品ずらり…オレンジピール入りアイス、ロイヤルミルクティーフラッペも豪華！

ファミリーマートとアフタヌーンティーは、2019年から継続的にコラボを実施。今回は、昨年の25種類を上回る形で展開し、コラボ初のアルコールドリンクで、爽やかな茶葉の味わいとシャルドネの華やかな香りが楽しめる「シャルドネティーサワー」（177円、以下、税込み）が新登場するなど、全12種類が新発売されます。

新商品では、アールグレイを使用したミルクティープリンに北海道生クリーム入りのホイップクリームをトッピングした「窯出しとろけるミルクティープリン」（238円）、ザクほろ食感のシューパフの中にダブルクリームを詰めた「アールグレイ香るザクほろシュー（紅茶クリーム）」（248円）、サクパリ食感の「アールグレイ香るクリスピー紅茶サンド」（298円）、アールグレイの香りが広がるしっとり食感の「アールグレイ香る紅茶のバウムクーヘン」（195円）、グレーズをかけた「アールグレイ香る紅茶のドーナツ」（155円）、セイロン紅茶とオレンジの風味が楽しめるザクザク食感の「紅茶とオレンジのザクザククッキー」（198円）も販売。

さらに、ホワイトチョコチップ入りのアールグレイ生スコーン生地とクロワッサン生地を重ねて焼き上げ、中にアールグレイクリームをサンドした「アールグレイの生スコーンクロワッサン（ホワイトチョコチップ入り）」（185円）、アールグレイ茶葉を使用したコク深いロイヤルミルクティー味の「しっとりクッキーロイヤルミルクティー味」（198円）、アールグレイとピーチの2種類が味わえる「紅茶とピーチの琥珀糖」（450円）、アールグレイミルクティーアイスにブラッドオレンジ果汁使用のオレンジピール入りソースを組み合わせ、華やかな味わいに仕上げた「オレンジ＆アールグレイのミルクティーアイス」（225円）、アップルの華やかな甘酸っぱい香りが特長の「アップル香るティーソーダ」（140円）も店頭に並びます。

また、紅茶の香りをアップした「アールグレイ香る紅茶カヌレ」（275円）、アールグレイの香りと焦がしバターのコクが広がる「アールグレイ香る紅茶のフィナンシェ」（198円）、セイロン紅茶とリンゴのハーモニーが楽しめるしっとりとした食感の「紅茶とりんごのパウンドケーキ」（190円）、アールグレイのビスケット生地を被せ、中にアールグレイクリームとアールグレイホイップクリームをサンドした「アールグレイメロンパン」（170円）、香り高いアールグレイチョコがたっぷりかかった「華やかな香りを楽しむ紅茶チョコプレッツェル」（268円）、細かく砕いたなめらかなミルクティー味のかき氷の中に紅茶風味のクッキーを入れたアフタヌーンティー監修商品「アフタヌーンティーロイヤルミルクティーフラッペ」（360円）、紅茶の香りとミルクのコクが楽しめる「ティーラテ」「砂糖不使用 ティーラテ」（ともに210円）もラインアップ。

その他、「ライチ香るジャスミンティー」「白桃香るルイボスティー」「シャルドネ香るストレートティー」（いずれも118円）、「ロイヤルミルクティー」（150円）、「ルイボスティー」600ミリリットル（118円）と950ミリリットル（160円）、「アールグレイティー」600ミリリットル（118円）と950ミリリットル（160円）も登場します。

※消費税は8％で計算しています。