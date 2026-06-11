県内3つの遺跡で2025年度に行われた発掘調査の成果を報告する展示会が、板野町で開かれています。この展示会は、県と県埋蔵文化センターが開きました。会場には、徳島城下町跡の福島1丁目地点と阿南市の十八女遺跡、初めての調査となった阿南市の中分遺跡の3つの遺跡から、2025年度に発見された出土品など約50点が展示されています。これは、阿南市の中分遺跡から出土した土で作られた馬、土馬の胴体部分。県南部では初めて