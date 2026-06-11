コンクリート片が落下した中学校提供：岡山市 6月10日午後2時20分過ぎ、岡山市北区田中の御南中学校で校舎の軒裏のコンクリート片が落下し、生徒の左肩に当たりました。生徒は痛みがあるものの病院には行かず、現在経過観察中です。 岡山市によると、今回コンクリート片が落下したのは、1972年に建てられた鉄筋コンクリート造3階建の校舎北棟1階の軒裏です。 御南中学校では5月22日にも別