日本代表がメキシコからアメリカに移動日本サッカー協会（JFA）は6月9日、日本代表のチャーター機での機内の様子を公開した。リラックスした選手たちの姿にファンからは「修学旅行の学生さんたちみたい」「いよいよだね」など多くのコメントが寄せられている。公開された写真では、中村敬斗（スタッド・ランス）、鈴木彩艶（パルマ）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、堂安律（フランクフルト）、小川航基（NECナイメヘン）と