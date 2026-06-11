日本代表がメキシコからアメリカに移動

日本サッカー協会（JFA）は6月9日、日本代表のチャーター機での機内の様子を公開した。

リラックスした選手たちの姿にファンからは「修学旅行の学生さんたちみたい」「いよいよだね」など多くのコメントが寄せられている。

公開された写真では、中村敬斗（スタッド・ランス）、鈴木彩艶（パルマ）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、堂安律（フランクフルト）、小川航基（NECナイメヘン）といった面々が機内で過ごす貴重なプライベートカットが届けられた。事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイから、メインキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルに向かう日本代表メンバーがリラックスした表情を見せた。

移動中の機内の様子が公開されると、SNS上では修学旅行の学生さんたちみたい」「敬斗がどんどんアイドルみ強くなってく」「たまらん笑顔」など多くのコメントが寄せられ、W杯の初戦が近づく日本代表への注目度も高まっていた。

北中米ワールドカップ(W杯)に出場する日本代表は、14日（日本時間15日）の初戦でオランダと対戦。20日（同21日）にチュニジア、25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）