山本耕史が、ゆりやんレトリィバァとブロードウェイで活躍するキャストとともに挑む、日米合作ブロードウェイミュージカル「フル・モンティ」が、8月19日から上演される。本作は、1997年に映画をもとに誕生し、トニー賞作品賞を含む9部門にノミネートされた傑作コメディー・ミュージカル。今回の公演では、日米合同制作として、全編英語上演で男たちの友情と再生の物語を描く。2024年に上演された日米合作「RENT」に続き、英語で