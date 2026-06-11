ブランドUSAは、訪米旅行者向け情報プラットフォーム「Get Facts. Get Going.（正しい情報を得て、旅立とう）」に、旅行業界関係者向けの特設ページ「Get Facts. Get Going. ツールキットを追加した。「Get Facts. Get Going.」は、ESTAやビザ・入国手続きなど訪米旅行に関する正確な情報を発信し、旅行者の不安軽減と訪米を後押しすることを目的とした一般消費者向けサイト。新設したツールキットページでは、旅行会社や航空会社