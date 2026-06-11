本日6月11日（木）、ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』の最終回が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！第8話に続いて、最終回には鳴海理沙（鈴木京香）ら警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係にとって“最凶の敵”となる存在――名優・杉本哲太が演じる正体不明の人物が再び登場。その人物は“善良な市民”を名乗り、6係宛てにまたしても新たな未解決事件の捜査を依頼する手紙を送りつけ、水面下