日名子（黒島結菜）、襲撃される！『未解決の女 Season３』ついに最終回　6係が緊急事態に直面

本日6月11日（木）、ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』の最終回が放送される。

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第8話に続いて、最終回には鳴海理沙（鈴木京香）ら警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係にとって“最凶の敵”となる存在――名優・杉本哲太が演じる正体不明の人物が再び登場。

その人物は“善良な市民”を名乗り、6係宛てにまたしても新たな未解決事件の捜査を依頼する手紙を送りつけ、水面下で暗躍しはじめる。

“善良な市民”が今回告発してきたのは、絵画講座に通う食堂の店員・広橋芳乃（大原優乃）が4年前から行方不明となっている件について。

手紙には芳乃が絵画講座の講師・大倉英行（福山翔大）によって殺害された可能性があると綴られていた上に、どこのものともわからない“湖の風景画”を撮影した写真も添えられていたのだ。

しかもその矢先、なぜか大倉も2年前から行方不明になっていることが判明する。

娘を早く見つけてほしいと切望する芳乃の母・広橋泰子（戸田菜穂）ら家族の思いも受け、謎多き手がかりをもとに捜査を進める6係。

まもなく、彼らは大倉の居場所につながる情報を入手。一方、芳乃が作った食堂の手書きメニューを見た理沙は、特徴的な文字に着目するのだが…。

6係が全力であぶりだす、あまりにも理不尽な事件の真相と、“善良な市民”の驚くべき正体とは？

捜査は文字通り一進一退。Season３最難関の事件にチーム一丸となって立ち向かっていく6係。そんななか、今回はさらなる事件も勃発。6係が“とんでもない緊急事態”に直面してしまう。

◆日名子（黒島結菜）襲撃される！

緊急事態が発生するのは、地道な張り込み捜査の最中。

大倉の居場所を突き止めるべく、夏目征也（宮世琉弥）と草加慎司（遠藤憲一）が近隣住民に聞き込みをするなか、単独で張り込みを続けていた陸奥日名子（黒島結菜）はついに、大倉らしき男と遭遇する。

これはまさに、捜査を進展させるであろう新たなカードを手に入れる絶好のチャンス。ところが、日名子が男を引き止めようと声をかけた途端、状況は急変。あろうことか、男はいきなり日名子を襲撃し…。

絶体絶命の危機に瀕した日名子の運命や、いかに？